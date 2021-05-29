В ДР Конго за день произошло 61 землетрясение. Там проснулся один из крупнейших вулканов мира

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Twitter / Mohammed Hersi

В Демократической Республике Конго за сутки зафиксировали не менее 61 землетрясения возле одного из самых активных вулканов в мире — Ньирагонго.

Об этом пишет CNN.

Такие данные обнародовала Вулканическая обсерватория, расположенная в городе Гома в 15 километрах от вулкана. Ученые сообщили, что кратер вулкана «продолжает разрушаться, что способствует землетрясениям и выбросам пепла, которые видны из Гомы». Отмечается, что подземные толчки ощущались даже в столице соседней Руанды — Кигали, более чем в 100 км от вулкана в национальном парке Вирунга.

Около 400 тысяч человек из миллиона жителей покинули Гому, поскольку власти предупредили о втором извержении. В результате первого извержения в минувшую субботу погибли не менее 31 человека.

Также власти предупреждают население о том, что лава и землетрясения могут вызвать извержения в находящемся рядом с вулканом озере Киву. Этом может привести к выбросам токсичных газов.