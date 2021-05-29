В Северной Корее заявили о сотнях детей, которые «вызвались» на работы в угольных шахтах и на фермах
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Steve Barker / Unsplash
Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что сотни подростков добровольно согласились на бесплатный труд в шахтах и фермах.
Об этом сообщает BBC.
Центральное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что сотни детей, «проявив мудрость и мужество в расцвете своей юности», вызвались для физического труда на благо государства.
В сообщении KCNA говорится, что 700 сирот вызвались работать на фабриках, фермах и в лесах. Также сообщается о том, что дети-сироты отправились на работы в угледобывающий комплекс района Чонне.
Издание отмечает, что в отчете госдепартамента США за 2020 год о соблюдении прав человека Северная Корея обвиняется в «использовании наихудших форм детского труда».
Согласно отчету, чиновники отправляют школьников на работу «для оказания помощи в выполнении специальных проектов, таких как уборка снега на основных дорогах, или выполнение производственных задач».
В нем также говорилось, что дети в возрасте 16-17 лет «записывались в молодежные строительные отряды военного образца на 10-летний период» и страдали «от физических и психологических травм, недоедания, истощения и отсталости в развитии в результате принудительного труда».
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна находится в самой плохой в истории ситуации. Пандемия коронавируса и закрытые границы еще больше ослабили и без того нестабильную экономику КНДР.