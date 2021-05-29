В Нидерландах объявили об отмене локдауна

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Kelly Sikkema / Unsplash

В Нидерландах объявили об отмене общенационального локдауна, который действовал в стране с середины декабря.

Об этом сообщает Politico.

С 5 июня в стране откроются музеи, театры, кинотеатры и широкий спектр других заведений. Ресторанам позволят принимать посетителей внутри, а их работу продлят до 22:00. Голландцам также позволят приглашать домой до четырех человек вместо двух. Несмотря на это жителям страны советуют выходить на рабочие места как можно реже.

По словам премьер-министра страны, если количество новых случаев коронавируса продолжит уменьшаться, с 30 июня будут отменены остальные ограничения. За время пандемии в Нидерландах коронавирусом заразились 1,64 млн человек. Жертвами осложнений болезни стали 17,6 тысячи человек.