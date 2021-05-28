МИД передал СНБО список беларусов для введения санкций за поддержку режима Лукашенко

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Гонтар Владимир / УНИАН

Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против отдельных граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Ограничение хотят ввести из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Министерство передало соответствующий пакет документов на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. «Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента», — сказал чиновник.

Санкции планируется ввести в отношении беларусов, участвовавших в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников.