МИД передал СНБО список беларусов для введения санкций за поддержку режима Лукашенко
- Автор:
- Олег Панфилович
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Гонтар Владимир / УНИАН
Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против отдельных граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Ограничение хотят ввести из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
Министерство передало соответствующий пакет документов на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. «Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента», — сказал чиновник.
Санкции планируется ввести в отношении беларусов, участвовавших в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- Великобритания ввела новые санкции против режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича. В список внесли 99 имен.