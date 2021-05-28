В двух витринах. Минкульт рассказал, где и когда будут выставлять оригинал Конституции Орлика

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Wikipedia / Nick Grapsy

Министерство культуры и информационной политики заявило, что Конституцию Пилипа Орлика будут выставлять в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября 2021 года.

Об этом передает «Радио Свобода».

«Конституция Пилипа Орлика 1710 года, рукопись латыни на бумаге из Национального архива Швеции (город Стокгольм) и булава, которая по легенде принадлежала Пилипу Орлику и гетьману Ивану Мазепе с Линчопингской городской библиотеки (город Линчопинг, Швеция), будут экспонироваться в двух выставочных витринах», — рассказали в министерстве.

Минкульт также отметил, что осмотреть выставку можно будет с входным билетом в Софию Киевскую. Однако, учитывая общественный интерес, стоимость билета могут изменить.

Конституция Орлика — это пакт конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года. Его должен был принять Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в боях Швеции против России.