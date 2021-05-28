ЕС разрешил использовать вакцину Pfizer от коронавируса для подростков

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Leon Neal / Staff

Европейский Союз одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса для детей в возрасте 12—15 лет.

Об этом пишет BBC.

Применение вакцины было одобрено агентством ЕС по лекарственным средствам (EMA). Марко Кавалери, руководитель департамента вакцин EMA, заявил, что этой возрастной группе потребуется две дозы с интервалом не менее трех недель. Накануне немецкие власти заявили, что вакцинация детей старше 12 лет начнется 7 июня.

Отмечается, что EMA приняла такое решение на фоне заявления директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге предупредил, что пандемия не закончится, пока не будет вакцинировано 70% населения.