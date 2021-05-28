В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь
- Автор:
- Олег Панфилович
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YouTube / Телеканал ZIK
В Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.
Об этом сообщает Укринформ.
Информацию о смерти Гвоздя подтвердил агентству заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По информации СМИ, Гвоздь умер в Египте после погружения в море с аквалангом. Его доставили в клинику, но спасти не смогли. Врачи говорят, что бывший глава Службы внешней разведки слишком долго находился под водой.
Гвоздь возглавлял внешнюю разведку с 2014 по 2016 год. После отставки был президентом независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел».
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