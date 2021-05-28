САП хочет конфисковать у нардепа квартиру. Прокуроры не знают, откуда у того деньги на ее приобретение
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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«Бабель»
Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует конфисковать у действующего нардепа квартиру в Киеве за 7 млн гривен.
Об этом пишет САП в своем Facebook.
«Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата», — отметили в ведомстве.
Если прокурор докажет в суде такую разницу, то нардеп должен доказать законность происхождения средств. Если ему не удастся, то квартиру конфискуют в пользу государства.
- В конце апреля программа «Схемы» сообщала, что нардеп от фракции «Батьківщина» Михаил Волынец продал свою квартиру в Киеве за 4 млн гривен и сразу приобрел новую в ЖК «Бульвар фонтанов» за 7,5 миллиона гривен. Нардеп тогда объяснял, что дополнительные 3 миллиона гривен добавила женщина, с которой он проживает. Но в декларации он ее не указывает, так как они не в браке.