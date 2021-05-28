В Китае новый эпизод «Друзей» подвергли жесткой цензуре. BTS, Леди Гагу и Бибера вырезали

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В китайской версии нового фильма «Друзья: Воссоединение» от HBO Max вырезали сцены с группой BTS, Леди Гагой, Джастином Бибером и отсылки к ЛГБТ.

Как пишет ВВС, платформы iQiyi, Youku и Tencent Video, которые получили права на трансляцию, укоротили фильм, руководствуясь правилами цензуры Коммунистической партии КНР.

В Китае среди молодежи «Друзья» очень популярны. Многие фанаты говорят, что именно этот сериал познакомил их с западной культурой и научил английскому языку. Цензура расстроила фанатов и им пришлось обмениваться вырезанными кусками в соцсетях и ссылками на пиратские сайты, которые разместили полную версию фильма.

Интересно, что каждая платформа резала фильм по-своему. iQiyi сократила его на 6 минут, а Youku на 4 минуты. Пока не ясно, издало правительство директиву о цензуре или платформы сами решили резать фильм, чтобы не пропустить «политически чувствительный» контент.

Чем BTS, Гага и Бибер разозлили Китай?

Один из участников южнокорейского бойз-бэнда BTS ранее упомянул общую «историю боли» Южной Кореи с США во время Корейской войны. Пекин в этой войне поддерживал Север. Слова участника BTS разозлили китайских пользователей социальных сетей.

Бибер в 2014 году опубликовал фото в Instagram возле храма Ясукуни в Токио. Храм посвящен японским воинам, которые погибли за императора во время Второй мировой войны. В Китае Ясукуни считается символом отказа Японии признавать зверства своих солдат в отношении китайского народа.

Леди Гага попала в немилость из-за встречи с Далай-ламой в 2016 году. Китайские чиновники расценили ее визит как поддержку тибетского сепаратизма.