ПриватБанк возглавил австриец Герхард Бьош

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Наблюдательный совет ПриватБанка назначил австрийского финансиста Герхарда Бьоша новым главой правления. В должность он вступит после согласования Национальным банком.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Там отметили, что Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, он в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины.

«Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», — добавили в ПриватБанке.

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Financial Club пишет, что Бьош сейчас работает первым заместителем главы правления Райффайзен Банка Аваль. Он окончил Венский университет (Австрия) и имеет степень магистра социально-экономических наук.