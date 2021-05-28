NYT: Прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года

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Пресс-служба президента Украины

Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Прокуратура Бруклина вместе с ФБР сосредоточена на украинских чиновниках, которых подозревают в попытке повлиять на выборы: они якобы распространяли необоснованные утверждения о коррупции тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Джулиани.

Прокуроры изучают поездку адвоката Трампа в Европу в декабре 2019 года, во время которой он встретился с украинскими официальными лицами, в том числе с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Сотрудники американской разведки ранее предупреждали Трампа, что Деркач пытался использовать Джулиани для распространения дезинформации. Сам адвокат говорил, что не получал такого предупреждения.

Слева — Рудольф Джулиани. Справа — Андрей Деркач. Facebook / Andrey Derkach

Уголовное расследование началось в последние месяцы правления Трампа, и о нем ранее не сообщалось. Расследование ведут отдельно от федерального расследования в отношении Джулиани.