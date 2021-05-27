Суд признал противоправными ограничения абитуриентов из «ЛДНР» и оккупированного Крыма вступать только в определенные вузы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Caleb Woods / Unsplash
Шестой апелляционный административный суд Киева признал противоправными и недействительными некоторые пункты приказов Министерства образования и науки Украины относительно ограничения возможностей поступать в высшие учебные заведения абитуриентам из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также из оккупированного Крыма.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественная организация Social Action Centre, ссылаясь на решение суда.
«17 мая 2021 года суд признал, что такие ограничения противоречат конституционным принципам равенства и доступности права на образование и являются дискриминацией в понимании Закона № 5207-VI», — заявили в организации.
Как отмечают правозащитники, ранее абитуриенты из «ЛДНР» и оккупированного Крыма могли вступать или во временно перемещенные учреждения высшего образования или в расположенные на территории Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия соответствующие военно-гражданские администрации).
«У нас есть норма закона Украины «О высшем образовании», которая предусматривает поступление абитуриентов из АР Крым, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей согласно квоте в любой вуз, а также порядки, которые предусматривают специальный порядок поступления», — отметили в организации.
Также отмечается, что апелляционный суд удовлетворил иск, поданный правозащитной организацией, не являющейся потерпевшей стороной, но представляющей людей, которые были дискриминированы.
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