Брэд Питт добился в суде совместной опеки над детьми. Разбирательство с Джоли длилось 5 лет

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Американский актер Брэд Питт выиграл в суде у бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли по делу об опеке над шестью детьми. Спустя почти пять лет Питт получил право на совместную опеку.

Об этом сообщают Page Six и BBC.

Разбирательство тянулось с момента развода — с 2016 года. Решение вынес судья Джон Одеркирк, нанятый актерами. Он заслушал специалистов по уходу за детьми и близких к семье. В итоговое соглашение об опеке внесли значительные изменения, но их суть пока не раскрывают.

По решению суда теперь 17-летняя Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло, 12-летние близнецы Вивьен и Нокс будут воспитываться совместно. На 19-летнего Мэддокса решение не распространяется.

Инсайдеры, впрочем, сообщают, что Джоли продолжает юридическую борьбу. Она не возражает против совместной опеки, но есть «другие чувствительные моменты».

В прошлом году актриса требовала отстранить Одеркирка от дела, заявляя о его предвзятости и о том, что он отказался позволить детям давать показания.