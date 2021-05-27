В Гааге суд обязал компанию Shell снизить количество выбросов в атмосферу. Это прецедент

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Marc Rentschler / Unsplash

Суд в Гааге принял историческое решение — нефтяной гигант Shell и его поставщики должны сократить выбросы в атмосферу на 45% к 2030 году, по сравнению с показателями 2019 года. Этот случай является важным прецедентом потому, что теперь компания, а не государство, должна соблюдать Парижское климатическое соглашение.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд признал недостаточным текущее обязательство Shell снизить интенсивность выбросов на 20% к 2030 году. Истцы утверждали, что с такими показателями не удастся достичь поставленной в Париже цели — ограничить рост температуры до 1,5 градуса.

По словам суда, Shell должна соблюдать всемирное соглашение о том, что сокращение на 45% к 2030 году необходимо для ограничения глобального потепления.

«Это касается всего мира, а также Shell», — сказал судья. Решение вступает в силу немедленно.

Это решение прокладывает путь для волны судебных разбирательств против крупных нефтяных компаний.

«До сих пор было невозможно привлечь к ответственности корпорации», — сказал Пер Де Рийк, эксперт по политическим вопросам организации Friends of the Earth Netherlands, которая инициировала судебный иск против Shell.

Роджер Кокс, юрист организации Friends of the Earth Netherlands, назвал это решение «поворотным моментом в истории».

Парижское климатическое соглашение

В 2015 году на конференции по климату в Париже 195 стран присоединились к климатическому соглашению. Стороны договорились не позволять средней температуре на планете расти больше чем на 2 градуса, а по возможности — снизить ее на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Также страны должны сократить выбросы парниковых газов до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Согласно Парижскому соглашению, развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд. Эти средства пойдут на помощь более бедным государствами для борьбы с последствиями изменений климата (например, стихийными бедствиями или подъемом уровня океана) и для перехода на возобновляемые источники энергии.