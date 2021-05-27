Испанский «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы

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Twitter / ZeroAFC

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы сезона 2020/2021. В финале он обошел английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

Последний поединок нынешнего розыгрыша состоялся в польском городе Гданьск. Основное время закончилось со счетом 1:1.

«Вильярреал» вышел вперед еще на 29-й минуте матча. Голом с подачи со штрафного отличился форвард испанцев Жерар Морено.

Англичане смогли отыграться только во втором тайме. После подачи с углового и выноса мяча из штрафной Маркус Рашфорд пробил с лету. Но мяч после серии рикошетов отлетел к Эдинсону Кавани, который забил в почти пустые ворота.

В добавленное арбитром время команды не смогли определить победителя, а потому судьба кубка решалась в серии пенальти. 10 ударов подряд игроки обоих клубов реализовывали, а 11-й пошли бить голкиперы. Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи свой удар забил, а потом отбил пенальти от своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» — Давида де Хеа. Таким образом, с результатом 11:10 в серии пенальти победил «Вильярреал».