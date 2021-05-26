Лувр впервые в истории музея возглавит женщина

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Директором парижского Лувра впервые со времен открытия музея в 1793 году станет женщина — этот пост займет Лоранс де Кар, которая возглавляет музея дʼОрсэ и его филиал музей Оранжери.

На эту должность 26 мая ее назначил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает France Inter.

Кроме 54-летней Лоранс де Кар, на эту должность претендовали нынешний директор Лувра Жан-Люк Мартинес, который возглавлял музей восемь лет, и глава парижского музея Пикассо Лоран де Бон.

Лоранс де Кар приступит к новым обязанностям 1 сентября. Среди ее задач — повысить посещаемость Лувра, которая в прошлом году из-за пандемии коронавируса упала на 72%.

Новая руководительница является специалистом по искусству XIX — начала XX века, начинала свою карьеру в музее дʼОрсэ как куратор живописи. В 2014 году была назначена директором музея Оранжери, а через три года — музея дʼОрсэ.