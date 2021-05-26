Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 5 июля. В этот день компании исполнится 27 лет

Новости

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что покинет пост генерального директора компании 5 июля 2021 года. Amazon в этот день исполнится 27 лет.

Об этом он сказал во время ежегодного собрания акционеров компании, сообщает CNBC.

Безос отметил, что эту дату выбрали, потому что для него она значима. Миллиардер пояснил, что в этот день в 1994 году он официально основал Amazon.

Безос после того, как покинет пост, будет исполнительным председателем совета директоров, а новым гендиректором вместо него станет Энди Джесси, который возглавляет Amazon Web Services. Безос убежден, что тот «будет выдающимся лидером».

«Энди хорошо знают в компании, он работал в Amazon почти столько же, сколько я», — подчеркнул основатель компании, которого цитирует Bloomberg.

Безос в феврале объявил, что покинет пост гендиректора компании. Amazon является крупнейшей корпорацией по продаже товаров и услуг через интернет. Выручка компании в 2020 году составила $386,1 миллиарда (в 2019 году было $280,5 миллиарда). Сам Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes, его состояние оценивается в $188,9 млрд.