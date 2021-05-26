Дело MH17: суд завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты осмотрели обломки самолета

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Суд по делу о сбитии рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года завершил предварительное заседание.

Об этом пишет The Associated Press.

Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе и кабину пилотов.

Как отметил судья Хендрик Стинхейс, этот визит был необходим для того, чтобы суд имел возможность самостоятельно сделать определенные наблюдения. На этапе вынесения приговора судьи могут учесть это в качестве доказательства вины или невиновности.

Уже в июне 2021 года суд начнет рассмотрение дела по существу. Это займет примерно год.