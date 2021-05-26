Украина получила уже четвертую партию китайской вакцины Sinovac — еще 500 тысяч доз

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В Украину 26 мая прибыла уже четвертая партия китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech — еще 500 тысяч доз препарата.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что сейчас эта партия вакцин отправляется на лабораторный контроль.

«Это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Температура хранения +2...+8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи», — добавили в Минздраве.

Отметим, у Украины контракт на поставку 1,9 млн доз этой вакцины, из которых ранее уже получили 1,2 млн доз. Учитывая доставленные 26 мая 500 тысяч доз, страна еще должна получить 200 тысяч. Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля.