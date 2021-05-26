Amazon купит за $8,45 млрд киностудию MGM, владеющую правами на фильмы о Джеймсе Бонде

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Universal Pictures

Основанная самым богатым человеком мира Джеффом Безосом компания Amazon договорилась о покупке голливудской киностудии MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), которая, в частности, владеет правами на фильмы о Джеймсе Бонде. Сумма сделки составит $8,45 миллиарда.

Об этом сообщает Variety и говорится в заявлении на сайте Amazon.

Компания MGM, основанная в 1924 году, дополнит Amazon Studios, которая в основном сосредоточена на производстве телевизионных программ. В совместном заявлении компаний отметили, что Amazon «поможет сохранить наследие MGM и ее каталог фильмов», сделав их доступными широкому кругу зрителей.

В библиотеку MGM входят более 4 тысяч фильмов (например, «Рокки», «Молчание ягнят» и «Розовая пантера») и 17 тысяч телевизионных продуктов. В общем студия выиграла более 180 «Оскаров» и 100 «Эмми».

Приобретение киностудии для Amazon станет второй крупнейшей по стоимости покупкой после приобретения в 2017 году сети супермаркетов Whole Foods — за $13,7 млрд.