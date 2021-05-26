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UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестиционных нянь», избрал наблюдательный совет. Его руководителем стал нардеп Арахамия

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Гонтар Владимир / УНИАН

Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, который предоставляет услуги «инвестнянь», избрал членов наблюдательного совета.

Об этом в своем Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В состав наблюдательного совета вошли:

Председателем наблюдательного совета стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

UkraineInvest — правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения прямых иностранных инвестиций и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest является постоянно действующим совещательным органом при Кабинете министров Украины.