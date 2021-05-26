В Италии арестовали трех подозреваемых по делу об обрыве кабины на канатной дороге

Новости

В Италии арестовали трех человек по делу об обрыве кабины на канатной дороге, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает BBC.

Трое подозреваемых — это владелец, директор и начальник управления компании, которая управляла канатной дорогой. Следователи заявили, что аварийные тормоза были отключены специально (и эти трое об этом знали), чтобы избежать блокировки подъемника. Но когда буксирный трос порвался, тормозная система не сработала. Один чиновник сказал, что подозреваемые признали, что отключили аварийный тормоз из-за «неисправности на канатной дороге», которые ремонтники не смогли исправить.

Официальный представитель здравоохранения Италии сообщил, что в аварии выжил только пятилетний израильтянин Эйтан Биран. Он уже начал выходить из медицинской комы, но по-прежнему находится в критическом состоянии. Мальчика от удара прикрыл отец, который погиб вместе с другими пассажирами.

Инцидент произошел 23 мая. Кабина упала с 20 метров на склон горы Моттароне у озера Маджоре, что на севере Италии. Когда она разбилась, на борту находились пять семей, в том числе двое детей, которые погибли. Буксирный трос оборвался, когда кабина подошла к концу своего 20-минутного пути к вершине горы из курортного города Стреза. Перед обрывом было слышно громкое шипение.