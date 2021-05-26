На ключевом маршруте поставок нефти обнаружили военную базу

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На острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе, который находится на ключевом маршруте поставок нефти и коммерческих грузов, обнаружили военную базу со взлетно-посадочной полосой.

Об этом пишет Associated Press.

Кому принадлежит база — неизвестно, но по оценкам экспертов и лиц признанного правительства Йемена база может принадлежать Объединенным Арабским Эмиратам. Она позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также вести любые операции в Восточной Африке, Красном море и Аденском заливе.

«Похоже, что долгосрочная стратегическая цель — установить относительно постоянное присутствие. Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую», — заявил представитель компании Janes Джереми Бинни.

Судя по спутниковым снимкам, на Маюне продолжается строительство. На нем уже есть полоса длиной до 3 километров и несколько бункеров.

Planet Labs Inc. via AP