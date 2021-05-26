Reuters: Прокуратура США изъяла у Юрия Луценко письма из электронной почты по делу Рудольфа Джулиани

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Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images

Прокуратура США, которая расследует связи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с Украиной, изъяла письма из электронной почты у бывшего главного прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

«У меня нет новостей. Я не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте», — сказал Луценко Reuters.

Кроме этого, изъяли письма из почты и iCloud еще у двух украинцев, вероятно, у бывшего главы фискальной службы Романа Насирова и бизнесмена Александра Левина.

Хоть имена украинцев и были отредактированы, но они были видны при копировании текста и при его просмотре в текстовом редакторе.

Представитель прокурора США Одри Штраус, офис которого проводит расследование в отношении Джулиани, отказался от комментариев.

Федеральные прокуроры подозревают, что Джулиани мог нарушить законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент, работая на Трампа. Так, например, при расследовании возможного давления на Украину со стороны Трампа имя Джулиани вспоминали чаще всего. Как рассказывали многие свидетели, именно он курировал процесс поиска компромата на Байдена и демократов в Украине, проводил личные неформальные переговоры, в частности с тогдашним генпрокурором Юрием Луценко, а после победы Зеленского — с его советником Андреем Ермаком.