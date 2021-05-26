В Украине выявили 3,4 тысячи новых случаев коронавируса

Новости

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 395 новых случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших — 154 ребенка и 73 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Осложнения болезни привели к смерти 208 больных, а 14 987 жителям страны удалось выздороветь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 2 189 858 человек, из которых 49 893 умерли. Побороть болезнь удалось 1 990 051 пациенту.