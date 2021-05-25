«Климатическая норма»: в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь

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В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года. Там считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.

Об этом пишет пресс-служба Укргидрометцентра.

«Средняя месячная температура ожидается +18—22 °С, в горах +14—18 °С, что близко к климатической норме», — отмечают синоптики.

То же самое касается осадков — там прогнозируют, что за месяц выпадет 44—78 мм (в Карпатах до 160 мм) осадков, что тоже соответствует климатическим нормам.

«В июне активизируется грозовая деятельность, чаще будут град и шквалы», — напоминают синоптики.