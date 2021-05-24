Пространство для футбола, йоги и танцев. В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк — место для занятий спортом и проведения мероприятий. Об этом «Бабелю» рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В парке будет бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга (альпинизм), детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посещения.

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Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур. Также там будет Street Culture Hub — он должен объединить сообщество уличных культур с атлетами, артистами и различными командами.

Во время проектирования общались со спортсменами, чтобы понять их потребности — как в спорте, так и сервисе (паркинги, раздевалки). Так, например, они рассказали о том, что мячи не должны попадать на беговую дорожку, шумный скейт-парк не должен мешать йогам, роллерам необходимо место, где они могли бы кататься, не сбивая пешеходов.

Финальную концепцию спортивного кластера ВДНХ представят в июне этого года. Сейчас все, кто хочет в будущем заниматься спортом на ВДНХ, могут оставить пожелания.

Этот проект предусмотрен национальной программой «Здоровая Украина», которую инициировал президент. Будущий урбан-парк — это часть концепции спортивного кластера, который появится на ВДНХ.