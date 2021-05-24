«Украли земли как два полуострова Крым». Зеленский подписал закон о передаче сельхозземель в коммунальную собственность
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Синиця Олександр / УНІАН
Президент Владимир Зеленский подписал закон о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Закон является одной из основ земельной реформы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Зеленский подписал документ на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля». «В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, равную площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое», — заявил Зеленский.
Среди прочего, закон передает земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Также документ предоставляет местным властям полномочия изменять целевое назначение земельных участков, контролировать и охранять земли.
Также документ отменяет согласование с Кабинетом министров продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным компаниям. Из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных компаний приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.