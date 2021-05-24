«Украли земли как два полуострова Крым». Зеленский подписал закон о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. Закон является одной из основ земельной реформы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский подписал документ на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля». «В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, равную площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое», — заявил Зеленский.

Среди прочего, закон передает земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Также документ предоставляет местным властям полномочия изменять целевое назначение земельных участков, контролировать и охранять земли.

Также документ отменяет согласование с Кабинетом министров продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным компаниям. Из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных компаний приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.