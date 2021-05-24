В Украине за сутки 1,3 тысячи новых больных коронавирусом. Выздоровели почти 7 тысяч человек

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 23 мая выявили 1 334 новых случая коронавируса, среди заболевших — 86 детей и 21 медик. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 019 человек, умерли 68, а выздоровели 6 999.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 183 855 случаев коронавируса, выздоровели 1 957 560 человек, а умерли 49 436.

Также известно, что за минувшие сутки сделали 1 325 прививок. Всего с начала вакцинации ввели 1 054 139 доз (одну получили 978 352 человека, две — 75 787).