Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения

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Израиль с 1 июня снимает все ограничения, в том числе на собрания, и больше не будет требовать доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. В стране почти исчез коронавирус после удачной кампании по вакцинации.

Об этом сообщает The Times of Israel.

С 1 июня отменят так называемые системы Purple Badge и Green Pass, а это значит, что от израильтян больше не будут требовать доказательств вакцинации для входа в различные учреждения, а ограничения по количеству людей в магазинах, ресторанах и других местах снимут. На собрания в помещениях или на улице тоже больше не будет ограничений.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн добавил, что требование носить маски в помещениях останется в силе по меньшей мере в течение следующих двух недель. Правила, регулирующие международные поездки, тоже остаются неизменными и могут быть усилены, чтобы предотвратить появление в стране новых штаммов.

«Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня. Израиль возвращается к рутине. Менее шести месяцев назад мы начали кампанию по вакцинации. Благодаря отличной работе сотрудников системы здравоохранения мы провели лучшую в мире кампанию», — отметил Эдельштейн.

По его словам, Минздрав работает над тем, чтобы сохранить в стране низкий уровень заболеваемости. Если произойдет вспышка коронавируса, страна вернется к ограничениям. Чтобы этого избежать, Эдельштейн призвал израильтян не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости и соблюдать правила дистанцирования, находясь за границей.

Израиль и вакцинация

По данным Министерства здравоохранения, более 5,1 миллиона израильтян получили обе дозы вакцины, и 92% израильтян старше 50 лет полностью вакцинированы.

Уровень заболеваемости в стране остается низким, несмотря на возобновление работы большей части экономики и обучения в школах. Так, благодаря быстрым темпам вакцинации Израиль смог снизить количество новых больных с 8 600 до 27. В разгар пандемии в стране было 88 тысяч активных больных и 1 228 серьезных случаев. Сейчас же насчитывается 510 активных инфекций и 59 человек в тяжелом состоянии.

В то же время в больницах нет ни одного пациента с коронавирусом и ни одного медика, который находится на карантине после контакта с больным.

Правила въезда в Израиль для украинцев: нужно заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение. Въезд в Израиль разрешен только в том случае, если есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в страну. По прибытии необходимо сдать дополнительный ПЦР-тест. Это требование распространяется и на тех, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении. Подробнее здесь.