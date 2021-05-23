Президент Литвы назвал ситуацию с задержанием в Минске оппозиционера Протасевича беспрецедентной и требует его освобождения
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
Wikipedia / Augustas Didžgalvis
Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на задержание в аэропорту «Минск» бывшего главного редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, назвав ситуацию с самолетом беспрецедентной.
Об этом он заявил в Twitter.
Литовский лидер требует немедленного освобождения Протасевича, заявив, что за задержанием оппозиционера стоит режим в Беларуси.
«Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Беларусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Беларусский режим стоит за этими омерзительными действиями. Срочно требую освободить Романа Протасевича», — подчеркнул Науседа.
Министерство иностранных дел Австрии призвало провести международное расследование инцидента с посадкой самолета в Минске. Также ситуацию касательно рейса Ryanair и задержания Протасевича осудили в МИД Германии и Франции.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская, комментируя задержание Протасевича, заявила, что есть «абсолютно очевидным, что это была операция спецслужб». Ее команда обратилась к Ryanair и Международной организации гражданской авиации с просьбой расследовать инцидент.
- В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
- Напомним, Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следственный комитет Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор». А 7 февраля направил в Польшу документы на их экстрадицию.