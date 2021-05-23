Президент Литвы назвал ситуацию с задержанием в Минске оппозиционера Протасевича беспрецедентной и требует его освобождения

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на задержание в аэропорту «Минск» бывшего главного редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, назвав ситуацию с самолетом беспрецедентной.

Об этом он заявил в Twitter.

Литовский лидер требует немедленного освобождения Протасевича, заявив, что за задержанием оппозиционера стоит режим в Беларуси.

«Беспрецедентное событие! В Минске принудительно приземлился гражданский пассажирский самолет, следовавший в Вильнюс. Беларусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Беларусский режим стоит за этими омерзительными действиями. Срочно требую освободить Романа Протасевича», — подчеркнул Науседа.

Министерство иностранных дел Австрии призвало провести международное расследование инцидента с посадкой самолета в Минске. Также ситуацию касательно рейса Ryanair и задержания Протасевича осудили в МИД Германии и Франции.