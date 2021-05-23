В Киеве на пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» снова заменили стекло

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Facebook / Комунальна корпорація «Київавтодор»

В Киеве после ремонта полностью открыли для посетителей пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парки «Владимирская горка» и «Крещатый».

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации «Киевавтодор».

«Одно из лучших обзорных мест на столицу — Владимирский пешеходно-велосипедный мост — полностью открыто для посетителей», — говорится в сообщении.

По данным коммунальщиков, во время ремонта сделали герметизацию и смонтировали защитную обойму (защита стыков со стеклопакетом), также был заменен поврежденный верхний слой стекла на мосту.

«По технологии на сооружении оборудованы триплексы — трехслойные стеклопакеты», — отметили в «Киевавтодоре».

Кроме этого, в корпорации предупредили, что в ближайшее время — летом — начнут ремонтировать мостовую на Владимирском спуске.