В Киеве на пешеходно-велосипедном «мосту Кличко» снова заменили стекло
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Комунальна корпорація «Київавтодор»
В Киеве после ремонта полностью открыли для посетителей пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парки «Владимирская горка» и «Крещатый».
Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации «Киевавтодор».
«Одно из лучших обзорных мест на столицу — Владимирский пешеходно-велосипедный мост — полностью открыто для посетителей», — говорится в сообщении.
По данным коммунальщиков, во время ремонта сделали герметизацию и смонтировали защитную обойму (защита стыков со стеклопакетом), также был заменен поврежденный верхний слой стекла на мосту.
«По технологии на сооружении оборудованы триплексы — трехслойные стеклопакеты», — отметили в «Киевавтодоре».
Кроме этого, в корпорации предупредили, что в ближайшее время — летом — начнут ремонтировать мостовую на Владимирском спуске.
- Туристический мост, соединяющий два маршрута — парки «Владимирская горка» и «Крещатый», торжественно открыли 25 мая 2019 года. Во время церемонии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что площадь стеклянных фрагментов составляет 70 кв. м, а также проверил их на прочность вместе со своим братом.
- На следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стеклопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Основа же — закаленное стекло — не пострадало. Главной версией повреждения стекла называют вандализм. Столичная полиция начала уголовное производство по факту повреждения туристического моста в Киеве.
- 28 мая поврежденные элементы стеклянного покрытия восстановили. Однако в июле на пешеходном «мосту Кличко» появилась трещина.