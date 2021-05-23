Президента Бразилии Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных правил

Новости

Wikimedia Commons

В бразильском штате Мараньян местные власти оштрафовала президента страны Жаира Болсонару за нарушение карантинных ограничений. Лидер Бразилии во время посещения города Асайландия собрал толпу людей, при этом был без защитной маски.

Об этом сообщает издание Infobae.

Власти штата объясняя штраф подчеркнули, что Болсонару не придерживался карантинных правил ношения маски и «способствовал скоплению более сотни людей». Сумму штрафа в СМИ не называют.

Инцидент произошел на фоне выявления в штате первых шести случаев инфицирования «индийским» штаммом коронавируса.