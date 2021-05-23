В Африке проснулся один из крупнейших вулканов мира Ньирагонго

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Twitter / Mohammed Hersi

На востоке Демократической Республики Конго вечером в субботу, 22 мая, началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Ньирагонго.

Об этом сообщил конголезский ученый Мартин Калеро в своем Twitter и опубликовал видео извержения вулкана.

В ближайшем к вулкану населенном пункте Гома, где живут примерно 2 миллиона человек, отключили электричество, а люди в панике бежали из своих домов. Многие пытались перейти через границу с Руандой.

Поздно вечером лава от извержения вулкана приблизилась к аэропорту, правительство призвало жителей эвакуироваться.