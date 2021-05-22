Китайский марсоход начал изучать Красную планету

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NASA / JPL-Caltech

Китайский марсоход с дистанционным управлением, который приземлился на Марсе неделю назад, вышел из своей посадочной капсулы на поверхность планеты. Это делает Китай второй страной после США, которая имеет там управляемый вездеход.

Об этом сообщает BBC.

Китайский марсоход Zhurong («Журонг») должен изучить почву и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.

Марсоход разработали для работы в течение 92 земных дней, он будет делиться своими данными через орбитальный аппарат. Ученые надеются получить топографические данные, информацию о рельефе, окружающей среде, а также данные радара, который обнаруживает марсианские недра.

Шестиколесный робот на солнечной энергии весом 240 кг будет исследовать Долину Утопию — большую территорию в северном полушарии планеты диаметром более 3 тысяч км, которая образовалась в результате столкновения в начале истории Марса. Дистанционное зондирование со спутников указывает на наличие там на глубине значительных запасов льда.

Zhurong на Марс доставили в рамках миссии Tianwen-1, которая имеет сразу две задачи — доставить орбитальный аппарат и марсоход. Главное отличие китайского марсохода от американского — радиолокационная станция подповерхностного зондирования. Такой прибор на Марс еще никто не доставлял. Смысл его применения в том, чтобы «заглянуть» на десятки метров вглубь планеты и понять местное геологическое строение, а также распределение скальных пород, почвы и льда.

Китай стал второй страной после Америки, которая успешно посадила зонд на поверхность Марса и будет эксплуатировать его в течение значительного периода времени. Однако это уже не первая попытка Китая попасть на Марс. В 2011 году была попытка общего с Россией запуска. Но тогда ракета упала в Тихий океан.