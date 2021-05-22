Боевики обстреляли из миномета Пески — и попали в жилой дом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Операція об'єднаних сил
Утром 22 мая боевики обстреляли из запрещенного миномета частный дом в поселке Пески Донецкой области. Об этом штаб Операции объединенных сил сообщил в Facebook.
В 06:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывная волна вырвала ворота и повредила забор. Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, и именно этим спас себе жизнь — ведь следующая мина попала в дом, пробила крышу и сдетонировала на чердаке. В результате разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты дома.
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