В Крыму студента украинского вуза приговорили к заключению за создание группы по возврату полуострова Украине

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Российский суд оккупированной Евпатории приговорил к году тюрьмы студента украинского вуза за создание в соцсетях группы с целью возвращения оккупированного Крыма под юрисдикцию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «суда».

Студента также обвинили в том, что созданная им группа вербовала членов из числа жителей Крымского полуострова, «призывала к совершению противоправных действий». Его задержали в 2020 году во время пребывания в Крыму.

Заявлено, что задержанный признал свою вину и раскаялся. При этом пояснил, что преступление совершил, потому что «попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями», а также «пропаганды украинских средств массовой информации».

Студента приговорили к году заключения в исправительной колонии общего режима с запретом администрировать сайты и сообщества в соцсетях.