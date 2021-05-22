В Крыму студента украинского вуза приговорили к заключению за создание группы по возврату полуострова Украине
- Автор:
- Олег Панфилович
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Российский суд оккупированной Евпатории приговорил к году тюрьмы студента украинского вуза за создание в соцсетях группы с целью возвращения оккупированного Крыма под юрисдикцию Украины.
Об этом сообщила пресс-служба «суда».
Студента также обвинили в том, что созданная им группа вербовала членов из числа жителей Крымского полуострова, «призывала к совершению противоправных действий». Его задержали в 2020 году во время пребывания в Крыму.
Заявлено, что задержанный признал свою вину и раскаялся. При этом пояснил, что преступление совершил, потому что «попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями», а также «пропаганды украинских средств массовой информации».
Студента приговорили к году заключения в исправительной колонии общего режима с запретом администрировать сайты и сообщества в соцсетях.
- В конце марта оккупационный суд в Крыму приговорил к 6 годам заключения в колонии строгого режима Меджита Аблямитова, которого обвиняли в участии в «украинском нацбатальоне».