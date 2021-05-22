Авиакомпания Air India пострадала от кибератаки — хакеры получили доступ к данным 4,5 миллиона клиентов

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Wikipedia / Himmat Rathore

Индийская национальная авиакомпания Air India пострадала от масштабной кибератаки, в результате которой злоумышленники похитили данные более 4,5 миллиона клиентов.

Об этом пишет ВВС.

По данным издания, скомпрометированные данные были зарегистрированы между 26 августа 2011 года и 20 февраля 2021 года. Речь идет о номерах паспортов клиентов и их билетах, а также данных кредитных карт.

При этом Air India заявила, что данные безопасности кредитных карт — номера CVV или CVC — не хранились на сервере. Пока неизвестно, кто стоял за кибератакой. Авиакомпания попросила всех клиентов изменить пароли для учетных записей на своем вебсайте.