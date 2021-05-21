ВОЗ: Число смертей от коронавируса может достигать 8 миллионов, хотя официально — 3

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Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от коронавируса умерли не менее 6—8 миллионов человек, хотя в ее официальной статистике указано чуть больше 3 миллионов.

Об этом сообщает Reuters.

«Это число [смертей от коронавируса] действительно в два-три раза больше. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что количество умерших можно оценить от 6 до 8 миллионов», — сказала на брифинге Самира Асма, заместитель Генерального директора ВОЗ в отделе данных и аналитики.

В официальном отчете ВОЗ общее количество смертей от пандемии в 2020 году составило не менее 3 миллионов. В то же время организация указала на отсутствие надежных систем регистрации смертей во многих странах. Также отмечается, что многие люди умирали от коронавируса еще до того, как сдали тест.

Аналитик данных ВОЗ Уильям Мсембури пояснил, что в эти 6—8 миллионов включили приблизительное количество незарегистрированных смертей и тех пациентов, кто просто не обращается за помощью к врачам (из-за недоверия к ним или проблем с мобильностью) и другие факторы.

Даже в регионах с относительно надежными системами отчетности занижение количества смертей вполне возможно. По оценкам ВОЗ, в 2020 году в Европейском регионе умерли от 1,1 до 1,2 миллиона человек — хотя официально 60 тысяч. В Северной и Южной Америке число официальных смертей — 900 тысяч, а фактически может быть 1,5 миллиона.