Netflix может начать производство собственных видеоигр

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Thibault Penin / Unsplash

Стриминговый сервис Netflix начал поиски руководителя для контроля за развитием направления видеоигр. Компания таким образом, вероятно, решила выйти за рамки своего традиционного бизнеса.

Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

Детали стратегии компании пока неизвестны, но, по данным собеседников издания, за последние несколько недель Netflix предложил присоединиться к сервису нескольким представителям игровой индустрии.

Ранее сервис уже делал шаг в этом направлении — в 2017 году компания вместе со сторонними разработчиками создала игру по мотивам своего сериала «Очень странные дела». Теперь же рассматривает возможность увеличить инвестиции в эту отрасль.

Netflix, по данным собеседников издания, рассматривает вариант продажи наборов игр по подписке — аналогичный Apple Arcade.