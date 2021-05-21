Netflix может начать производство собственных видеоигр
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Thibault Penin / Unsplash
Стриминговый сервис Netflix начал поиски руководителя для контроля за развитием направления видеоигр. Компания таким образом, вероятно, решила выйти за рамки своего традиционного бизнеса.
Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
Детали стратегии компании пока неизвестны, но, по данным собеседников издания, за последние несколько недель Netflix предложил присоединиться к сервису нескольким представителям игровой индустрии.
Ранее сервис уже делал шаг в этом направлении — в 2017 году компания вместе со сторонними разработчиками создала игру по мотивам своего сериала «Очень странные дела». Теперь же рассматривает возможность увеличить инвестиции в эту отрасль.
Netflix, по данным собеседников издания, рассматривает вариант продажи наборов игр по подписке — аналогичный Apple Arcade.
- Netflix в апреле добавила кнопку случайного выбора фильмов для пользователей, которые не могут определиться с выбором. А в январе начала тестировать функцию таймера, который будет останавливать видео через заданный промежуток времени. До этого Netflix пообещала еженедельно выпускать новые фильмы.
- Американский журнал Time, который с 1999 года составляет список самых влиятельных людей мира, в этом году впервые представил список 100 самых влиятельных компаний. Netflix оказалась в рейтинге инноваторов.