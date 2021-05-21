САП: С подозреваемого экс-чиновника ПриватБанка Яценко сняли электронный браслет из-за проблем с мобильной связью в доме
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Владимир Яценко / Facebook
В доме экс-заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, подозреваемого в хищении 136 миллионов гривен, отсутствовал сигнал GPS и GSM-покрытия, поэтому с него решили снять электронный браслет.
Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет «Радио Свобода».
«Согласно заключению технической возможности применения электронного средства контроля по месту жительства указанного подозреваемого, которое нам предоставила Национальная полиция Украина, в доме указанного человека отсутствовал сигнал GPS и GSM-покрытия», — рассказала она.
По словам Постолюк, из-за этого в работе устройства были перебои, а на стационарный пункт мониторинга поступали беспричинные сигналы тревоги. Поэтому прокуратура решила не ходатайствовать об обязательствах носить средство электронного контроля.
- 15 марта генпрокурор Ирина Венедиктова санкционировала объявление подозрений бывшим руководителям ПриватБанка по делу о выводе из финучреждения 8 млрд гривен. Подозрения составлены на бывшего главу правления, его заместителя — руководителя казначейства банка и начальника департамента межбанковских операций казначейства.
- 22 февраля Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего замглавы правления ПриватБанка Владимира Яценко, который пытался вылететь из страны.
- На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-чиновникам государственного ПриватБанка в хищении 136 миллионов гривен: бывшему главе правления банка, его заместителю и по совместительству главе правления компании, связанной с банком.
- 25 февраля Яценко вышел из-под ареста. За него внесли 52 миллионов гривен залога.
- В апреле суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на Яценко, среди которых не было ношения электронного браслета.