САП: С подозреваемого экс-чиновника ПриватБанка Яценко сняли электронный браслет из-за проблем с мобильной связью в доме

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Владимир Яценко / Facebook

В доме экс-заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко, подозреваемого в хищении 136 миллионов гривен, отсутствовал сигнал GPS и GSM-покрытия, поэтому с него решили снять электронный браслет.

Об этом заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет «Радио Свобода».

«Согласно заключению технической возможности применения электронного средства контроля по месту жительства указанного подозреваемого, которое нам предоставила Национальная полиция Украина, в доме указанного человека отсутствовал сигнал GPS и GSM-покрытия», — рассказала она.

По словам Постолюк, из-за этого в работе устройства были перебои, а на стационарный пункт мониторинга поступали беспричинные сигналы тревоги. Поэтому прокуратура решила не ходатайствовать об обязательствах носить средство электронного контроля.