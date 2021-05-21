Правительство назначило временного главу «Укравтодора». Предыдущий возглавил Мининфраструктуры

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Facebook / Укравтодор

Кабинет министров назначил Кузькина Евгения Юрьевича временным главой Государственного агентства автомобильных дорог — «Укравтодора».

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

До этого он был первым заместителем руководителя агентства. В целом на протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, в 2010—2011 годах занимал должность заместителя министра финансов Украины, возглавлял департамент местных бюджетов Министерства финансов Украины и департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности «Укравтодора».

Facebook / Укравтодор

Предыдущего руководителя «Укравтодора» Александра Кубракова назначили министром инфраструктуры — вместо Владислава Криклия, который уволился по собственному желанию.