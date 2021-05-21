Парламент Каталонии избрал главой региона представителя сепаратистской партии

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Парламент Каталонии утвердил нового председателя правительства испанского региона. Им стал представитель сепаратистской партии «Республиканские левые» Пере Арагонес.

Об этом пишет La Vanguardia.

За кандидатуру Арагонеса проголосовали 74 депутата местного парламента. Это третий результат в истории голосований за главу региона.

Но для утверждения Арагонеса на этом посту голосование пришлось проводить дважды. После обнародования результатов в официальном вестнике он вступит в должность председателя Женералитата — каталонского правительства.

Парламентские выборы в Каталонии состоялись еще в феврале 2021 года. Тогда 74 места из 135 получили партии, поддерживающие независимость региона. Но с тех пор они не могли сформировать коалицию и договориться о составе правительства.