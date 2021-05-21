Парламент Каталонии избрал главой региона представителя сепаратистской партии
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Press Cambrabcn
Парламент Каталонии утвердил нового председателя правительства испанского региона. Им стал представитель сепаратистской партии «Республиканские левые» Пере Арагонес.
Об этом пишет La Vanguardia.
За кандидатуру Арагонеса проголосовали 74 депутата местного парламента. Это третий результат в истории голосований за главу региона.
Но для утверждения Арагонеса на этом посту голосование пришлось проводить дважды. После обнародования результатов в официальном вестнике он вступит в должность председателя Женералитата — каталонского правительства.
Парламентские выборы в Каталонии состоялись еще в феврале 2021 года. Тогда 74 места из 135 получили партии, поддерживающие независимость региона. Но с тех пор они не могли сформировать коалицию и договориться о составе правительства.
- Последние несколько лет в испанской Каталонии растут сепаратистские настроения — политические движения и партии высказываются в пользу независимости. Акции за выход из состава Испании приводят к массовым протестам, столкновениям с полицией, забастовкам. Мадрид отказался от переговоров с протестующими и обвинил Россию во вмешательстве в вопрос каталонской независимости.
- В июле стало известно, что за несколькими представителями движения Каталонии за независимость от Испании шпионили спецслужбы, используя для этого программу, которая предоставляла доступ к данным на смартфоне и к переписке в мессенджере WhatsApp.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии открыли уголовные дела за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в других государствах ЕС.