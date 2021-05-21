Украинского футболиста Малиновского признали лучшим игроком месяца итальянского чемпионата
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- Алексей Ярмоленко
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Angelo Blankespoor / Soccrates / Getty Images
Украинский футболист Руслан Малиновский стал лучшим игроком месяца итальянской Серии А. Он выступает за футбольный клуб «Аталанта».
Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.
За месяц украинец сыграл четыре поединка за «Аталанту», в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Также его клуб вышел в финал Кубка Италии, где проиграл «Ювентусу». Сам Малиновский отличился голом.
За один тур до конца чемпионата «Аталанта» занимает второе место. Малиновский сейчас является лидером таблицы ассистентов, лидируя с 12 голевыми передачами.
- Малиновский перешел в «Аталанту» летом 2019 года. До этого играл за ПФК «Севастополь», «Зарю» и бельгийский «Генк». Во время игры в Украине официально принадлежал донецкому «Шахтеру», однако в основной команде не сыграл ни одного матча.