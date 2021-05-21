Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €50 миллионов на вакцинацию от коронавируса

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Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 миллионов помощи для обеспечения вакцинации от коронавируса.

Об этом в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В постановлении [о мерах по борьбе с коронавирусом] идет речь о том, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Спасибо народным депутатам за достаточное выделение средств, а именно 10 миллиардов гривен из государственного бюджета», — отметил он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина привлечет средства от Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. Всемирный банк даст Украине $90 миллионов, а Европейский банк — €50 миллионов.