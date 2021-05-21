Европейский инвестиционный банк предоставит Украине €50 миллионов на вакцинацию от коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Pixabay
Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 миллионов помощи для обеспечения вакцинации от коронавируса.
Об этом в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В постановлении [о мерах по борьбе с коронавирусом] идет речь о том, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Спасибо народным депутатам за достаточное выделение средств, а именно 10 миллиардов гривен из государственного бюджета», — отметил он.
Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина привлечет средства от Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. Всемирный банк даст Украине $90 миллионов, а Европейский банк — €50 миллионов.
- 20 мая в Украине сделали первый миллион прививок от коронавируса. Первую дозу получили 964 тысячи украинцев, а завершили вакцинацию — 48 тысяч.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.