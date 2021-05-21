Эйфелева башня в июле откроется для посетителей. На карантин ее закрыли в прошлом году
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Эйфелева башня в Париже снова откроется для посетителей 16 июля. Самая знаменитая достопримечательность Франции была закрыта из-за карантина с октября прошлого года.
Башня будет работать с ограничениями — не более 10 тысяч посетителей в день и соблюдение соцдистанции. До пандемии в день на башню поднимались 25 тысяч посетителей. В год ее посещали 7 млн человек.
Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Открыты будут все этажи памятника, за исключением некоторых участков, где проводят ремонтные работы.
- В 2020 году башню также закрывали на карантин. С весны до лета она простояла пустой 3 месяца. Тогда это был самый длительный простой со времен Второй мировой войны. Этот же перерыв вдвое длиннее.
- С 19 мая во Франции ресторанам, кафе и барам разрешено открывать террасы. Также открыты музеи и кинотеатры. Принимать посетителей внутри развлекательным заведениям разрешат с 9 июня. Тогда же Францию смогут посещать туристы с «паспортами здоровья».