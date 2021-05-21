В Украине почти 5 тысяч новых COVID-больных. Больше всего в Киеве

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В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 4 984 новых COVID-больных, среди которых 278 детей и 97 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За 20 мая в больницы доставили 1 785 человек. Умерли 202 пациента, а выздоровели — 12 845.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 175 382 случая заражения (выздоровели 1 929 039 человек) и 49 101 летальный исход.