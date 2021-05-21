Систему здравоохранения Ирландии могли атаковать российские хакеры из Wizard Spider

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Полиция Ирландии и спецслужбы полагают, что за кибератакой на Национальную службу здравоохранения стоят хакеры из группировки Wizard Spider, которая базируется в российском Санкт-Петербурге или его окрестностях.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

Центр кибербезопасности и «Гарда Шихана» (полиция) привлекли к расследованию (консультации) американское ФБР, британское Нацагентство по борьбе с преступностью, Интерпол и Европол. По данным телерадиокомпании, правительство Ирландии уже контактировало с властями России по поводу кибератаки и ущерба.

Сейчас известно, что хакеры использовали три типа программ-вымогателей — Trickbot, Ryuk и Conti. В одном из сообщений хакеры угрожали слить в сеть личные данные людей и требовали связаться с ними. Вероятно, они просили выкуп в обмен на ключ дешифрования данных.

Глава Минздрава Ирландии Стивен Доннели заявил, что власти не платили выкуп.

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