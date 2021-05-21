Систему здравоохранения Ирландии могли атаковать российские хакеры из Wizard Spider
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Полиция Ирландии и спецслужбы полагают, что за кибератакой на Национальную службу здравоохранения стоят хакеры из группировки Wizard Spider, которая базируется в российском Санкт-Петербурге или его окрестностях.
Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.
Центр кибербезопасности и «Гарда Шихана» (полиция) привлекли к расследованию (консультации) американское ФБР, британское Нацагентство по борьбе с преступностью, Интерпол и Европол. По данным телерадиокомпании, правительство Ирландии уже контактировало с властями России по поводу кибератаки и ущерба.
Сейчас известно, что хакеры использовали три типа программ-вымогателей — Trickbot, Ryuk и Conti. В одном из сообщений хакеры угрожали слить в сеть личные данные людей и требовали связаться с ними. Вероятно, они просили выкуп в обмен на ключ дешифрования данных.
Глава Минздрава Ирландии Стивен Доннели заявил, что власти не платили выкуп.
- В мае Национальная служба здравоохранения Ирландии временно отключала свои компьютерные системы из-за масштабной хакерской атаки. Представитель службы заявил, что атака нанесла серьезнейшие ущерб. Вероятно, произошла утечка данных в сеть. Из-за атаки в больницах отменили плановые операции, а некоторые из них временно закрыли.