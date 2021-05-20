«Слідство.інфо»: Сын Авакова стал владельцем недвижимости в Киеве по цене значительно ниже рыночной

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Сын главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Александр за последние годы стал владельцем в Киеве четырехэтажного офисного здания в правительственном квартале и семиэтажного отеля. Эти объекты ему и его бизнес-партнерам обошлись по цене, которая больше чем в десять раз отличается от рыночной.

Об этом говорится в расследовании «Слідство.інфо».

Кроме того, отмечают журналисты, и отель, и офисный центр ранее были связаны с бизнес-окружением бывшего министра финансов, а ныне — посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Переход зданий от бывших владельцев к Авакову-младшему, по данным СМИ, «странным образом» совпал по времени с интересом следователей Нацполиции к инвестиционной группе семьи Маркаровой.

Журналисты выяснили, что Аваков-младший в начале 2019 года приобрел 25% акций отеля «Голосеевский». Еще столько же приобрел Игорь Котвицкий, которого СМИ называют давним другом министра МВД. Третьим совладельцем с наибольшей долей — 50% — позже стал Максим Косарьков.

Расследователи указывают, что личность последнего наименее известна, а проверка состояния заставила журналистов усомниться в том, что он реальный совладелец отеля, так как самое ценное имущество Косарькова — автомобиль Daewoo Lanos 1999 года выпуска и однокомнатная квартира в Гостомеле под Киевом. В комментарии журналистам он заявил, что деньги на покупку отеля взял в кредит, но суммы кредита не назвал.

СМИ также зафиксировали Косарькова и в другой структуре, связанной с семьей Авакова. По данным журналистов, он недавно стал бенефициарным владельцем инвестиционного фонда «Кэпитал Недвижимость», который обслуживает «Кэпитал Менеджмент». Клиентами последней является семья главы МВД.

Второй бизнес-партнер Авакова-младшего — Игорь Котвицкий, который на момент приобретения акций гостиницы был народным депутатом, задекларировал стоимость покупки — доля в 25% обошлась ему в 250 тысяч гривен. Тогда получается, как предполагают журналисты, весь отель стоил всего 1 миллион гривен.

В материале также говорится, что двумя годами ранее американская компания Eastern Securities Inc. купила акции отеля «Голосеевский» за 111 миллионов гривен — то есть более чем в сто раз дороже.

С середины 2000-х акциями отеля «Голосеевский» в разное время владели структуры, связанные с нынешним послом Маркаровой и ее мужем Даниилом Волынцом. После того, как Маркарова пошла на госслужбу, инвестиционной группой, которая объединяла ряд предприятий, занимался ее муж. Он владел акциями отеля «Голосеевский», но в какой-то момент продал их американской фирме Eastern Securities Inc.

Эта фирма, как говорится в материале, тесно связана с инвестиционной группой ІТТ — совместно они были акционерами ряда украинских предприятий, а также их связывал общий менеджмент. То есть, добавляют журналисты, Волынец продал акции отеля близкой к собственному бизнесу фирме за 111 миллионов гривен. Упомянутую сумму в 2011 году американская фирма заняла банку «Аккордбанк», в котором Волынец является акционером.

Соглашение между Волынцем и компанией в 2018 году привлекло внимание следователей, которые усмотрели в этой операции возможное отмывании средств. Журналисты обнаружили несколько судебных постановлений Печерского райсуда Киева, в которых следователь получил доступ к некоторым документам фирмы Eastern Securities Inc. и отеля «Голосеевский». Но сейчас, добавляют в материале, эти постановления исчезли из официального судебного реестра. Они были датированы 23 ноября 2018 года.

А через два месяца после этого совладельцами отеля «Голосеевский» стали Котвицкий и Аваков-младший. Но сам бывший владелец акций Волынец отрицает связь этих двух событий.

Журналисты также отмечают, что от инвестиционной группы Маркаровой семье Авакова достался не только отель — обнаружили также четырехэтажный офисный центр на улице Институтской.

В материале указывают, что в июне 2019 года владельцем этого офисного центра стал инвестиционный фонд «Верона», который через месяц начал контролировать сын Аваков. В конце 2019 года он сделал взнос в уставный капитал «Вероны» на сумму 16,4 миллиона гривен. Журналисты предполагают, что это здание в правительственном квартале досталось сыну Авакова именно после этого взноса.