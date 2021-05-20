Синоптики спрогнозировали погоду на выходные и начало недели: от +14 до +28 °С и дожди

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В Украине в выходные и в начале следующей недели ожидается неустойчивая погода — от +15 до +28 °С, дожди будут преимущественно локальными.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В пятницу, 21 мая, днем на территории страны +17... +18 °С, будут выделятся только Луганская и Донецкая области — там до +23 °С. Дожди могут пройти в этот день в Ровенской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях.

В субботу температура воздуха составит +19...+24 °С, дожди пройдут в западных областях.

В воскресенье, 23 мая, снова дожди — в западном, частично в центральном и северном регионах. На западе +14 °С, в Запорожской и Донецкой областях +25...+28 °С.

В понедельник температура воздуха на территории Украины +20...+24 °С, на побережье Азовского моря до +26 ° С. Дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях.

По прогнозу синоптиков, пляжная погода с температурой до +28 °С будет на следующей неделе только на востоке и частично юге Украины. Загорать уже можно, но купаться пока вряд ли комфортно — температура воды в Днепре возле Киева +16 °С, в Десне возле Чернигова +17 °С, в Азовском море возле Мариуполя +17 °С, в Черном море возле Одессы +14 °С.

Западный регион продолжает лихорадить: в пятницу дневная температура +15...+19 °С; в субботу во Львовской области и Закарпатье местами дожди, на остальной территории +20...+21 °С без осадков; в воскресенье, 23 мая, днем +11...+13 °С, во второй половине дня дожди, кроме Черновицкой области; в понедельник +17...+20 °С, без осадков. И только во вторник ожидается потепление до +25...+27 °С, в среду — снова похолодание.

В центральных областях в пятницу утром еще очень холодно +12...+15 °С, днем до +19 °С. В субботу погода порадует жителей центра Украины: температура воздуха до +22 °С, солнечно, без осадков. 23 мая небо затянет облаками, температура снизится, но не намного, до +19...+21 °С. В Винницкой области дожди, также ожидается снижение дневной температуры до +17 °С. В начале рабочей недели в Черкасской и Кировоградской областях возможны дожди. Дневная температура в регионе +18...+20 °С.

На востоке страны сохранится комфортное тепло. В пятницу здесь будет +19...+23 °С, без осадков. В выходные ночью +12...+15 °С, днем +20...+25 °С. В понедельник пройдут дожди с грозами, температура от +19 до +24 °С.

На юге 21—24 мая без осадков. В пятницу ожидается от +17 °С в Одесской области, до +20 °С в Херсонской. В выходные будет весенняя теплая погода до +25 °С. В начале рабочей недели очень солнечно, ветер северо-восточный, северо-западный до 5 м/с, температура воздуха +20...+25 °С. Значительное повышение температуры до +29 °С прогнозируется в середине недели.

В северных областях Украины 21 мая температура воздуха +17...+19 °С, в субботу +20...+21 °С, дождя не будет. В воскресенье, 23 мая, температура воздуха снова +15...+19 °С, пройдут дожди, повезет только Сумской области с температурой +22 °С и без осадков. Но в понедельник дожди прольются и там, а в других северных областях, наоборот, прекратятся, и температура там будет до +21 °С.

В Харькове в выходные переменная облачность, температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С, осадков не ожидается. В понедельник — ухудшение погоды: дневная температура снизится до +20 °С, дожди, днем северо-западный ветер до 6 м/с. Жаркая погода до +27 °С в Харькове возможна в середине недели.

В Киеве 21 мая солнца будет много, но температура не поднимется выше +18...+19 °С, будет дуть умеренный северо-западный ветер. В выходные дневная температура +20...+21 °С, с субботы на воскресенье повысится ночная температура до +15 °С. В субботу — переменная облачность, в воскресенье облачно, во второй половине дня ожидается сильный дождь. В понедельник, 24 мая, днем без осадков, температура воздуха до +21 °С.